Областные депутаты хотят бороться с детскими суицидами

30 Марта 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — За прошедший год в Мурманской области было зарегистрировано 19 случаев суицидального поведения детей. Такие данные привел уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган в рамках отчета о деятельности за 2016 год на заседании Мурманской областной Думы.

По мнению Когана, несмотря на всю проводимую профилактическую работу, до сих пор остаются неустраненными основные причины детских суицидов, такие как непонимание взрослыми, инциденты публичного унижения детей среди сверстников и отсутствие алгоритма действий учителей и родителей в случае детских конфликтов.

«Сохраняется актуальность создания в регионе эффективной системы оказания квалифицированной психолого-психиатрической помощи несовершеннолетним с саморазрушающим поведением, соблюдения журналистской этики освещения в региональных СМИ информации о суицидах среди детей», - отметил Коган в своём докладе.

Депутаты задали уполномоченному вопрос о том, какие действия Коган предпринимает для профилактики детских суицидов.

«Я обращался с этим вопросом к вице-губернатору (Инне Погребняк — прим.ред.), была собрана специальная комиссия по данному вопросу. Я также работал в тех общеобразовательных учреждениях, где происходили данные инциденты. Ещё выступал на радио, говорили не столько о суицидах, сколько в целом об информационной безопасности детей. К сожалению, я не могу предотвратить эти инциденты, могу только вести профилактическую работу», - пояснил депутатам Коган. Региональные парламентарии предложили Когану участвовать в заседаниях профильных комитетов Думы и сообща работать над решением проблемы.