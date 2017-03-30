В Мончегорске расскажут об основах волонтерской деятельности

МОНЧЕГОРСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Координаторы добровольческой деятельности образовательных организаций области проведут семинар «Основы волонтерской деятельности. Первая ступень». Встреча пройдет в Мончегорске 31 марта и продолжит серию выездных тренингов. Ранее об основах узнали добровольцы из Ловозера, Апатитов, Североморска и Заозерска.
«Новичкам объяснят цели и задачи волонтерской деятельности, научат самостоятельно создавать и реализовывать проекты и обходить подводные камни на пути их реализации, – сообщают в областном Министерстве по внутренней политике. – Волонтеры смогут подробнее узнать о портале «Добровольцы России» и о том, как оформить личную книжку волонтера».