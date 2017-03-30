Вопрос о времени продажи алкоголя в Мурманской области предложено вынести на общественные слушанья

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп» 2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп»
«Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала «Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала
Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
 
 

Видеоновости16+

Из-за снегопада на мурманских дорогах столкнулись более сотни автомобилей
 
 
 
 

Курсы валют 30.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,8068
-0,8590
1 USD
Доллар США
57,0241
0,0877
1 EUR
Евро
61,5347
-0,2755
10 NOK
Норвежских крон
66,9273
-0,1435
10 SEK
Шведских крон
64,2909
-0,5215
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
4.5 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

 
 
 
 

Выбор редакции

Президент поручил разработать структуру развития Севморпути
30 Марта 2017, 16:33
Президент поручил разработать структуру развития Севморпути
Более тысячи ветеранов Мурманска и области в этом году отдохнут на черноморском побережье
30 Марта 2017, 15:20
Более тысячи ветеранов Мурманска и области в этом году отдохнут на черноморском побережье
Олег Коробов исполняет обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
30 Марта 2017, 14:01
Олег Коробов исполняет обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
В Мурманской области ожидается усиление ветра
30 Марта 2017, 11:45
В Мурманской области ожидается усиление ветра
 
 
 
 

Самое читаемое

Машина «скорой помощи» сбила пожилую женщину в Мурманске
30 Марта 2017, 12:00
Николая Коннова освободили от должности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
30 Марта 2017, 11:07
При падении льда с крыши дома в Кировске пострадал ребёнок
29 Марта 2017, 19:07
Мурманск: прогноз отключений на 30 марта
29 Марта 2017, 20:00
Почта России собирается использовать беспилотники для доставки в Арктику
29 Марта 2017, 19:26
По факту травмирования ребёнка в Кировске возбуждено уголовное дело
29 Марта 2017, 23:12
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Вопрос о времени продажи алкоголя в Мурманской области предложено вынести на общественные слушанья
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 17:10

Вопрос о времени продажи алкоголя в Мурманской области предложено вынести на общественные слушанья


МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов предложил вынести вопрос либерализации продажи алкоголя на общественные слушанья. При этом он заявил, что необходимо обучать общественность «культуре питья» и если начать прятать алкоголь, то на замену ему придет «боярышник». Такое заявление он сделал сегодня на заседании Мурманской областной думы, отчитываясь о своей работе за 2016 год.

По итогам борьбы с контрафактным и некачественным алкоголем в 2016 году в Заполярье было выявлено примерно 1200 литров подобной продукции.

Напомним, по состоянию на январь эта цифра составляла 1900 литров. Специалистами Роспотребнадзора по Мурманской области проверено 252 предприятия розничной торговли. На 14 из них выявлена продукция, реализация которой приостановлена постановлением о продаже спиртосодержащей непищевой продукции.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Областные депутаты хотят бороться с детскими суицидами
2.
Паралимпийская сборная России примет участие в лыжном марафоне Праздника Севера
3.
Более 20 тысяч единиц гражданского оружия зарегистрировано в Мурманской области
4.
Атомная подлодка «Казань» будет спущена на воду 30 марта
5.
Ковдорский «Север» сразится за хоккейный Кубок «ЕвроХима»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта