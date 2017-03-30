Вопрос о времени продажи алкоголя в Мурманской области предложено вынести на общественные слушанья

30 Марта 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов предложил вынести вопрос либерализации продажи алкоголя на общественные слушанья. При этом он заявил, что необходимо обучать общественность «культуре питья» и если начать прятать алкоголь, то на замену ему придет «боярышник». Такое заявление он сделал сегодня на заседании Мурманской областной думы, отчитываясь о своей работе за 2016 год.

По итогам борьбы с контрафактным и некачественным алкоголем в 2016 году в Заполярье было выявлено примерно 1200 литров подобной продукции.

Напомним, по состоянию на январь эта цифра составляла 1900 литров. Специалистами Роспотребнадзора по Мурманской области проверено 252 предприятия розничной торговли. На 14 из них выявлена продукция, реализация которой приостановлена постановлением о продаже спиртосодержащей непищевой продукции.