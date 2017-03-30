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Главная » НОВОСТИ » 150 лет назад Россия продала Америке Аляску
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 17:55

150 лет назад Россия продала Америке Аляску


МИР/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — 150 лет назад, 30 марта 1867 года, Российская Империя продала Аляску Соединённым Штатам Америки.

Аляска была открыта в 1732 году русской экспедицией. Сперва она осваивалась не государством, а частными лицами, но, начиная с 1799 года ее освоением занялась специально учреждённая монополия — Русско-американская компания (РАК).

Площадь проданной территории составила 1,51 млн кв. км и была практически не обжита. По оценке самой РАК, на момент продажи население всей русской Аляски и Алеутских островов составляло около 2,5 тысяч русских и примерно 60 тысяч индейцев и эскимосов. В начале XIX века Аляска приносила доходы за счёт торговли пушниной, однако к середине века стало представляться, что расходы на содержание и защиту этой отдалённой территории будут перевешивать потенциальную прибыль.

Во время Крымской войны, когда британский флот пытался высадить десант в Петропавловске-Камчатском, возможность прямого столкновения в Америке стала реальной. Тогда, весной 1854 года американское правительство, не желая допустить оккупацию Аляски Британской империей, предложило России фиктивно, сроком на три года, продать все свои владения и имущества за 7,6 млн долларов. РАК заключила такое соглашение с Американо-русской торговой компанией в Сан-Франциско, контролировавшейся правительством США, но оно не вступило в силу, поскольку в итоге удалось прийти к согласию с британской стороной.

В 1866 году этот вопрос вновь обсуждался на специальном совещании первых лиц Российской империи и британского посла. Участники совещания одобрили идею продажи.

Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Договор был подписан на английском и французском языках. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов золотом, что по курсу 2009 года составляет примерно 108 млн долларов золотом. К США переходили весь полуостров Аляска, а также береговая полоса шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Британской Колумбии и близлежащие острова и архипелаги. До сих пор в США бытует мнение о том, что покупка Аляски так и не окупила затраченных средств, так как стоимость управления новыми территориями и льготы компаниям, разрабатывающим природные ресурсы Аляски, перевешивают все доходы.

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