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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске прошел общегородской инструктаж комплексных сил полиции Мурманского гарнизона
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 18:10

В Мурманске прошел общегородской инструктаж комплексных сил полиции Мурманского гарнизона


МУРМАНСК/ 30 марта - Сегодня в центре Мурманска на улице Воровского состоялся традиционный общегородской инструктаж комплексных сил полиции мурманского гарнизона, задействованных в охране общественного порядка на территории областного центра.

Готовность заступающих на службу нарядов проверил начальник полиции УМВД России по городу Мурманску полковник полиции Дмитрий Воронин.

Помимо личного состава УМВД России по городу Мурманску, в инструктаже приняли участие представители частных охранных предприятий «Мурманское охранное предприятие», «Защита», «Вымпел», общественного формирования правоохранительной направленности «Мурманское общественное объединение безопасности» и добровольной народной дружины «Заполярье», активно сотрудничающие с правоохранительными органами.

От городской администрации на инструктаже присутствовал начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Николай Бродовский. За активную гражданскую позицию и проведение мероприятий по профилактике преступности представитель городской администрации поощрил денежной премией члена общественного объединения правоохранительной направленности Марию Булыгину. Мария постоянно оказывает содействие полицейским в профилактике телефонных мошенничеств, а также правонарушений на потребительском рынке.

Также поощрены денежной премией от администрации областного центра двое сотрудников отдельного батальона ППС г. Мурманска, достигнувшие высоких результатов по выявлению и раскрытию преступлений на территории областного центра.

Шестеро сотрудников частных охранных организаций «Мурманское охранное предприятие», «Защита» и «Вымпел» получили благодарственные письма за подписью врио начальника УМВД России по Мурманской области Руслана Ялалова. Награждение благодарственными письмами проводилось в связи с 25-летием частной охранной и сыскной деятельности.

В свою очередь, от руководства городского управления МВД России благодарственные письма за содействие полиции получили члены добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Начальник полиции города выразил благодарность всем членам дружин и объединений, отметив, что благодаря содействию граждан полицейским в охране общественного порядка на территории областного центра уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.

После инструктажа и награждения жителей областного центра полицейские вернулись на свои посты.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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