Мурманск: прогноз отключений на 31 марта

30 Марта 2017 года, 20:56

МУРМАНСК/ 30 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Буркова, 13, 15, 17, 17а, 19/2, 21, 23, 25

пр. Тарана, 2, 4

ул. Полярной Правды, 2, 2а

ул. Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 30 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 31 МАРТА ул. Капитана Орликовой, 34

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 12.00 ул. Крупской, 22

13.30 – 15.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2)

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

01.00 – 06.00 ул. Карла Маркса, 18

ул. Софьи Перовской, 43

10.00 – 16.00 ул. Крупской, 17, 19

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.