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Главная » НОВОСТИ » Ледоколы Атомфлота выполнили проводку первого танкера-газовоза в порт Сабетта
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 09:12

Ледоколы Атомфлота выполнили проводку первого танкера-газовоза в порт Сабетта


РОССИЯ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – В проводке танкера-газовоза «Кристоф де Маржери», которые стал первым арктическим танкером, зашедшим в порт Сабетта, принимали участие ледоколы Атомфлота. Тестовая швартовка состоялась 30 марта, участие в церемонии принял генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

Безопасную проводку газовоза обеспечили атомные ледоколы «50 лет Победы» и «Вайгач». Переход от входа в Обскую губу по морскому каналу занял меньше суток. Ранее атомный ледокол «Ямал» обеспечил безопасность проведения ледовых испытаний танкера-газовоза «Кристоф де Маржери».

«В период с 18 февраля по 9 марта ледовые испытания газовоза проводились в Карском море и в море Лаптевых в районе острова Самуила, - говорит директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. - В ходе испытаний была проверена маневренность и ледопроходимость судна».

Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» предназначен для перевозки сжиженного природного газа в рамках реализации проекта «Ямал СПГ» по освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.

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