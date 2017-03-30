31 Марта 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — Териберка и Туманный обеспечены продовольствием, об этом «Би-порту» сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

«Каждый день с главами Туманного и Териберки выходим на связь. Тепло, вода, электроэнергия — всё есть, продукты завезены в полном объеме», - сказал Лихолат.

Он также отметил, что техника на закрытом участке трассы работает круглосуточно.

«Мы надеемся, что уже сегодня дорога будет открыта. Пока машины двигаются по закрытому участку в сопровождении спецтехники», - отметил Лихолат. Кроме того, сегодня в 13:00 в районе 32 км трассы колонна спецтехники Мурманскавтодора будет сопровождать желающих в направлении села Териберка. Затем будет организованно сопровождение автотранспорта в обратном направлении. Направление в посёлок Туманный закрыто, уточнили «Би-порту» в Мурманскавтодоре».

Напомним, что участок трассы «Кола — Серебрянские ГЭС» от Североморска-3 до автоподъезда к Туманному и Териберке закрыт для проезда уже шестой день. Ограничения движения были введены утром 26 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями.