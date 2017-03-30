Количество труднодоступных населённых пунктов Мурманской области сокращено

31 Марта 2017 года, 10:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области изменило перечень населенных пунктов Мурманской области, которые отнесены к районам с ограниченными сроками завоза грузов.

Ранее в эту категорию входили все населенные пункты Терского района, кроме Умбы, а также все населенные пункты Ловозерского района, кроме Ревды и Ловозера.

Новое постановление областного правительства ограничило список сёлами Чаваньга, Чапома, Тетрино и Пялица в Терском районе, а также сёлами Каневка, Краснощелье и Сосновка в Ловозерском районе.

Напомним, что в соответствии с постановлением в перечень входят населенные пункты области, которым будут предоставляться средства областного бюджета в виде субсидий на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров.