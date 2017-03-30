В Кандалакшском районе учрежден Почетный нагрудный знак «За верность детям»

31 Марта 2017 года, 11:22

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 31 марта/ БИ-ПОРТ - В Кандалакшском районе учрежден муниципальный Почетный нагрудный знак «За верность детям». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Знаком будут награждать замещающих родителей, имеющих опыт воспитания детей-сирот не менее 10 лет и сформировавших у них активную жизненную позицию и нравственные устои.

Накануне первые 14 приемных родителей уже были награждены почётным знаком.

На сегодняшний день в Кандалакшском районе насчитывается 69 приёмных семей, в которых воспитывается 112 приёмных детей.