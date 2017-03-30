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Жизнь в Мурманске


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Главная » НОВОСТИ » В Кандалакшском районе учрежден Почетный нагрудный знак «За верность детям»
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 11:22

В Кандалакшском районе учрежден Почетный нагрудный знак «За верность детям»


КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 31 марта/ БИ-ПОРТ - В Кандалакшском районе учрежден муниципальный Почетный нагрудный знак «За верность детям». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. Знаком будут награждать замещающих родителей, имеющих опыт воспитания детей-сирот не менее 10 лет и сформировавших у них активную жизненную позицию и нравственные устои.

Накануне первые 14 приемных родителей уже были награждены почётным знаком.

На сегодняшний день в Кандалакшском районе насчитывается 69 приёмных семей, в которых воспитывается 112 приёмных детей.

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