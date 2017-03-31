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Главная » НОВОСТИ » Заповедники Мурманской области могут объединить
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 11:40

Заповедники Мурманской области могут объединить


МУРМАНСК/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — Минприроды России планирует объединить заповедники Мурманской области в единую структуру. Об этом на очередном заседании Мурманской областной думы сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Оксана Носарева.

Депутат Надежда Максимова выразила беспокойство по поводу слияния заповедников Пасвик, Кандалакшский и Лапландский в ФГБУ «Заповедное Заполярье». На заседании Думы Максимова инициировала направление обращения к главе федерального Минприроды Сергею Донскому.

«По мнению парламентариев, это (объединениеприм.ред.) негативно скажется на развитии природного туризма и долговременной научно-исследовательской работе по мониторингу состояния природной среды. В обращении к главе ведомства Сергею Донскому депутаты называют реорганизацию заповедников Мурманской области не эффективной мерой и просят отменить действие соответствующего приказа», - сообщили «Би-порту» в Мурманской областной Думе.

В Баренц-отделении WWF «Би-порту» сообщили, что будут продолжать сотрудничество с заповедниками независимо от того, каким образом они будут реорганизованы и кто возглавит новое учреждение.

«Решение федеральное, поэтому мы будем вынуждены его принять. Для нас самое главное в данном случае — чтобы не пострадали люди, которые работают в заповедниках, чтобы на них не отразились кадровые перестановки и специалисты продолжили своё дело. Сотрудничать с заповедниками мы продолжим в любом случае», - пояснил агентству пресс-секретарь Баренц-отделения WWF Дмитрий Рябов.

«Би-порт» также направил официальный запрос в областное Министерство экологии и природных ресурсов и рассчитывает получить ответ в ближайшее время.

Фото: Н. Поликарпова

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  • Объединяют/закрывают, больницы, поликлиники, библиотеки, музеи, заповедники, массово сокращают специалистов в бюджетных организациях по всей области прикрываясь мифическим улучшением качества услуг населению, население дураки верят. Народ зубами скрежещет, терпит... долго ли? А кто слышал хоть об одном объединении областных административных структур, комитетов, отделов? Есть такой опыт в областном правительстве? Растопыриваются во все стороны властные структуры, замы губернатора -злые, рыщут по учреждениям, ищут где бы еще ущипнуть, урвать, закрыть, объединить, только бы удержаться в своих креслах, своих деток сладко пристроенных на теплых местах удержать, оправдать СВОЮ непомерно раздутую структуру. Сил нет терпеть.....
 
 
 
 
 
 
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