Заповедники Мурманской области могут объединить

31 Марта 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — Минприроды России планирует объединить заповедники Мурманской области в единую структуру. Об этом на очередном заседании Мурманской областной думы сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Оксана Носарева.

Депутат Надежда Максимова выразила беспокойство по поводу слияния заповедников Пасвик, Кандалакшский и Лапландский в ФГБУ «Заповедное Заполярье». На заседании Думы Максимова инициировала направление обращения к главе федерального Минприроды Сергею Донскому.

«По мнению парламентариев, это (объединение — прим.ред.) негативно скажется на развитии природного туризма и долговременной научно-исследовательской работе по мониторингу состояния природной среды. В обращении к главе ведомства Сергею Донскому депутаты называют реорганизацию заповедников Мурманской области не эффективной мерой и просят отменить действие соответствующего приказа», - сообщили «Би-порту» в Мурманской областной Думе.

В Баренц-отделении WWF «Би-порту» сообщили, что будут продолжать сотрудничество с заповедниками независимо от того, каким образом они будут реорганизованы и кто возглавит новое учреждение.

«Решение федеральное, поэтому мы будем вынуждены его принять. Для нас самое главное в данном случае — чтобы не пострадали люди, которые работают в заповедниках, чтобы на них не отразились кадровые перестановки и специалисты продолжили своё дело. Сотрудничать с заповедниками мы продолжим в любом случае», - пояснил агентству пресс-секретарь Баренц-отделения WWF Дмитрий Рябов.

«Би-порт» также направил официальный запрос в областное Министерство экологии и природных ресурсов и рассчитывает получить ответ в ближайшее время.

Фото: Н. Поликарпова