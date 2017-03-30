МЧС провело проверку готовности к паводку в Мурманской области

31 Марта 2017 года, 12:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области прошла проверка готовности территориальной единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к паводковому периоду. Была создана условная чрезвычайная ситуация для решения которой на месте работала оперативная группа Главного управления МЧС. Все поставленные задачи были отработаны, для осуществления практических действий на месте разворачивался оперативный штаб.

«На Кольском полуострове наиболее высоки риски прохождения паводка на Терском берегу. Здесь из-за сложного рельефа реки Варзуги и двух порогов могут возникнуть заторные явления, в рамках смотра в готовность была приведена аэромобильная группировка», – сообщают в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Цель подобных учений заключается в обеспечении контроля пропуска вод и минимизации негативного воздействия на население и территорию области. Кроме этого, в мероприятиях были задействованы средства Варзуги и Терского района, Краснознаменного Северного флота.