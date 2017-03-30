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Главная » НОВОСТИ » Теневой рынок сигарет в России за год вырос в пять раз
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 13:04

Теневой рынок сигарет в России за год вырос в пять раз


РОССИЯ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — Объем теневого рынка табачных изделий в этом году вырос в пять раз: с 1,1% в первом квартале 2016 года до 4,9% в аналогичном периоде 2017 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ежегодного независимого исследования «TNS Россия».

Согласно данным за текущий год, росту нелегального рынка способствовало увеличение доли сигарет, произведенных за пределами страны — с 0,2% в прошлом году до 2,7% в 2017. Отмечается, что речь идет о пачках, на которых не содержится маркировки с предупреждением о вреде здоровью на русском языке. Такие сигареты производятся в как в странах Евразийского экономического союза, так и за его пределами, и не предназначены для реализации в России.

Кроме того, рост замечен и в сегменте нелегальных сигарет с российской маркировкой, но без акцизных марок — их доля увеличилась с 0,6% в 2016 году до 1,9% в 2017 году. В целом по данным Росстата в 2016 году было произведено 335,7 млрд штук сигарет, то есть объем контрафакта составляет примерно 16 млрд сигарет.

Однако эксперты скептически относятся к представленным цифрам. Так, аналитик табачного рынка Вадим Желнин сомневается, что объемы теневого рынка табачной продукции в России могут быть столь существенными, поскольку нелегальному объему неоткуда появиться.

«Из всех стран ЕАЭС нелегальные сигареты к нам попадают из Казахстана и Белоруссии, из других стран продукцию везти тяжело, а транспортировать сигареты из Китая экономически невыгодно», - считает Желнин. По мнению эксперта, производство Казахстана и Белоруссии не способно обеспечить объем более 16 млрд сигарет.

Эксперты также полагают, что потребителями контрафактной и контрабандной продукции являются люди с низким доходом, выбирающие пачки стоимостью 30–40 рублей.

Напомним, что табачную отрасль в ближайшем будущем ждет усиление регулирования — государство намерено контролировать производство и реализацию продукции. Это произойдет либо с помощью ЕГАИС, которая уже действует на алкогольном рынке, либо путем внедрения «системы прослеживаемости» с радиочастотными метками, функционирующей на рынке меховых изделий.

Фото: Elizabeth Lopatto / Bloomberg

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