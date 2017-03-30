В тесноте, да не в обиде – брошенные животные ютятся в приютах

31 Марта 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 31 марта/ БИ-ПОРТ - Бездомные животные вызывают разную реакцию у людей – от опасливости и неприятия, до жалости и заботы. Последние – волонтёры мурманского приюта для кошек и собак в свободное от работы время ухаживают за питомцами. Как можно помочь домашним любимцам, оставшимся без дома? Сколько братьев наших меньших ютятся в стенах приюта? Почему так важно серьезно подходить к вопросу о заведении четвероногого друга? Об этом и много другом расскажет гость программы «Точка зрения» руководитель Мурманского добровольного благотворительного общества защиты бездомных животных Оксана Анчишкина. Эфир с ведущей Анной Ламией состоится 3 апреля в 10 часов утра на волнах «Большого Радио».