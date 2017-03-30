В Мурманской области сокращается число призывников

31 Марта 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – Около 800 северян будут направлены для прохождения военной службы в весенний призыв. В 2016 году за все время было направлено около двух тысяч человек, осенью этот показатель составлял 749. Число призывников сокращается из-за привлечения граждан на контрактной основе. Получивший высшее образование имеет право заменить военную службу по призыву на два года контрактной. Осенью 2016 года подобное желание изъявило 40 человек. Согласно статистике, в 2015 году работать по контракту пошли 1531 человек, в 2016 году – 1239 человек и уже в этом году – 238 человек. При этом 155 выпускников вузов не воспользовались данным правом.

«Впервые за пять лет моего руководства военным комиссариатом мы достигли того, что задание по призыву нам дали меньше, чем мы предполагали. Постараемся провести призыв на конкурсной основе, будем выбирать здоровых людей, мотивированных к военной службе, тех, кто в последующем выразит желание остаться на контрактной основе, тот, кто имеет звание и морскую направленность в своём образовании. Обязательно будем направлять специалистов, которые подготовлены в школах ДОСААФ», – рассказал сегодня на встрече с журналистами военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей.

Индивидуальный рацион питания призывника в пути следования,

если дорога занимает больше суток

Перед Заполярьем поставили задачу поставить в войска от 10 до 18 водителей различных категорий, включая категорию «С». В связи с этим комиссариат планирует сотрудничать не только с представителями «ДОСААФ», но и с сотрудниками ГИБДД.

Примерно 53,8% призывников этого набора останутся служить в Мурманской области, вторая половина отправится в части Западного военного округа. Большинство будут определены на службу в Северный флот, на котором с 1 апреля начнёт работать приёмно-техническая комиссия: в Североморске, Архангельске и на архипелаге Новая Земля.

«Военнослужащие по призыву будут проходить службу в соединениях и частях объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сухопутных и береговых войск, материально-технического обеспечения и морской инженерной службы и других. Все соединения надводных кораблей, подводных лодок СФ комплектуются военнослужащими по контракту», – пояснил «Би-порту» начальник пресс-службы Северного флота Сергей Серга.

Напомним, в соединения, дислоцированные в области направлено 414 призывников, из них на комплектование частей и кораблей СФ – 360 призывников.

Если Министерство обороны посчитает необходимым, то северянина могут оправить в отдаленную часть. Все зависит от компетенции конкретного человека и запроса от учебной части. По именным путевкам от Мурманской области обычно направляется только 20 человек, прошедших тщательный отбор. Кроме этого, в прошлом году по направлению в специализированную учебную роту был направлен житель Мончегорска, это позволило ему продолжать научную деятельность во время службы.

Весенний призыв пройдет, с 1 апреля по 15 июля 2017 года. Ранее в Мурманской области были созданы областная и муниципальные призывные комиссии.