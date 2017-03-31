Россия и Норвегия обсудили управление природопользованием в Баренцевом море

31 Марта 2017 года, 14:26

МОСКВА/ 31 марта/ БИ-ПОРТ - В Москве состоялось заседание российско-норвежской рабочей группы по морской среде. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии России. Стороны обменялись информацией о планах развития комплексного управления морей.

Как сообщили в ведомстве, Минобороны в настоящий момент разрабатывает пилотный проект управления природопользованием в арктических морях и проект закона о морском планировании. Норвежская сторона представила информацию о плане управления норвежской части Баренцева моря и Лофотенских островов.

В прошлом году стороны провели научные исследования по оценке воздействия хозяйственной деятельности в Баренцевом море на состояние морской экосистемы. Данная работа будет продолжена и в 2017 году. Предполагается, что исследование будет вестись по пяти индикаторам: морские птицы, загрязняющие вещества, уязвимые виды и виды, находящиеся под угрозой исчезновения, льдолюбивые морские млекопитающие и распространение морского льда.

Также в этом году запланирована встреча ответственных органов, регулирующих нефтегазовую деятельность.

Фото: Twitter