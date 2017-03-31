Уклонистов от военной службы в Мурманской области становится меньше

31 Марта 2017 года, 14:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – Количество уклонистов на территории Мурманской области уменьшилось на 215 человек по сравнению с осенью предыдущего года.

«Готовясь к подведению итогов, я проводил анализ и обнаружил, что половина из уклонистов не подлежала призыву, то есть у них есть отсрочка. Фактически только 42 человека можно отнести к данной категории призывников, – сообщил журналистам военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей. – Считаю своим долгом донести до них то, что касается воинской обязанности согласно закону».

Для прохождения альтернативной гражданской службы всего подано пять заявлений. В прошлом году на АГС отправлено два человека, раньше показатель составлял около 10.

В комиссариате отметили, что частой ситуацией для региона стало сокрытие призывниками своего заболевания. В период осенней призывной компании на сборном пункте было выявлено 14 человек, начиная с декабря по март, три призывника вернулись из частей.

«Проверяем диспансерный учёт, бывают случаи, когда в медицинской документации не указано заболевание, а человек на учете. Такие направляются на повторное обследование, – рассказал председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Мурманской области Сергей Рубан. – Зачастую обследование призывника в медучреждениях должно проводиться вне очереди».

Напомним, для прохождения службы в весенний призыв будут направлены около 800 северян. Больше 50% из них останутся на территории Заполярья.