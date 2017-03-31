Капуста и лук подорожали в Мурманской области за неделю

31 Марта 2017 года, 15:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — За период с 21 по 27 марта наибольшее увеличение цен в Мурманской области зафиксировано на белокочанную свежую капусту — она подорожала на 4,2%. Кроме того, по данным Мурманскстата, цена на репчатый лук выросла на 3,7%, на яблоки — на 3%, на картофель — на 2,3%. Подорожали также морковь — на 1,4%, сливочное масло — на 0,9%, а также баранина, за исключением бескостной — на 0,7%.

Вместе с тем зафиксировано снижение цен на гречневую крупу-ядрицу на 2,1%, на пшено — на 1,2%, на пшеничную муку и шлифованный рис — на 0,8%. Свинину, кроме бескостного мяса, и стерилизованное молоко потеряли в цене 0,7%, мороженая неразделанная рыба и поваренная соль — 0,6%, а охлаждённые и мороженые куры — 0,5%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.