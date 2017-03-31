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Главная » НОВОСТИ » Поддержка экспорта станет основным методом укрепления российской экономики
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 17:00

Поддержка экспорта станет основным методом укрепления российской экономики


РОССИЯ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — Правительство России планирует поддерживать экспорт через совершенствование регуляторной среды, обеспечение финансовой и регуляторной поддержки и развитие международной интеграции. Речь об этом шла в презентации рабочей группы по поддержке экспорта, организованной для создания плана действий правительства по повышению темпов роста экономики в 2017–2025 годах. В рабочую группу вошли представители федеральных органов исполнительной власти и бизнес-объединений.

Блок по поддержке экспорта входит в план действий правительства по повышению темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых в 2017–2025 годах, который сейчас готовит Минэкономразвития. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с деталями разработки плана.

Поддерживать экспорт, по словам экспертов, предлагается четырьмя способами: через совершенствование регуляторной среды и условий ведения экспортной деятельности, обеспечение финансовой поддержки экспорта, развитие международной интеграции и нефинансовые меры поддержки.

«Финансовый блок связан с кредитной поддержкой экспортеров на конкурентных рынках, с хеджированием валютных рисков и фондированием работы группы Российского экспортного центра: «ЭКСАРа» и Росэксимбанка. Также речь шла о том, чтобы через частные российские банки заниматься кредитованием экспортеров», - рассказал один из членов рабочей группы.

В числе предложений — разработка и внедрение программы кредитования коммерческими банками экспорта несырьевой продукции, объем которого в 2018 году составит 200 млрд рублей, а в 2025 году — 300 млрд рублей.

Совершенствование регуляторной среды и условий ведения бизнеса также может проводиться за счет возмещения экспортерам НДС, снятия избыточных требований валютного, экспортного, фитосанитарного контроля, а также создания «дружественного» бизнесу правового регулирования таможенного режима и построения взаимоотношений IT-экспортеров с коммерческими банками.

Кроме того, среди нефинансовых мер поддержки в презентации значатся, в частности, защита интересов российских экспортеров за рубежом, механизмы продвижения экспорта в России и на внешних рынках, признание за рубежом аккредитации российских органов по оценке соответствия. Развивать международное сотрудничество предлагается с помощью продвижения интересов российских компаний в международных проектах, а также приоритизации товарных групп и переговоров по зонам свободной торговли.

Аналитики, однако, считают, что экспорт российских товаров упирается в сложную логистику. Кроме того, эффективная поддержка российских экспортеров возможна лишь в случае отмены ограничительных санкций и использования всех возможных инструментов ВТО.

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Астафьев

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