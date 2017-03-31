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Главная » НОВОСТИ » Испытания теплообменных труб парогенераторов прошли на Кольской АЭС
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 16:00

Испытания теплообменных труб парогенераторов прошли на Кольской АЭС


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ - Приемочные испытания системы вихретокового контроля металла теплообменных труб парогенераторов прошли на Кольской АЭС 29 марта.

Контроль состояния металла трубчатки парогенераторов является одним из важнейших факторов безопасной эксплуатации энергоблоков атомной станции. Система вихретокового контроля применяется для того, чтобы выявлять и анализировать дефекты металла на стадии появления и не допустить их развития.

Как сообщили «Би-порту» на станции, изготовление, доставку и монтаж оборудования осуществляли специалисты из Хорватии.

«Данное оборудование предназначено для вихретокового контроля состояния теплообменных труб парогенераторов. Вихретоковые зонды вводятся в каждую из 5 536 теплообменных трубок, и, продвигаясь по ним, собирают информацию о состоянии металла. Затем специалисты анализируют полученную информацию», - пояснил заместитель начальника отдела контроля металла и диагностики Кольской АЭС Вячеслав Игнатов.

В мероприятиях приняли участие специалисты Центра радиационной и ядерной безопасности Финляндии, Шведского агентства по надзору за радиационной безопасностью и норвежского Института энерготехники города Халден.

«Все наши совместные проекты направлены на снижение рисков возникновения потенциальных чрезвычайных ситуаций. Модернизация системы контроля теплообменных труб парогенератора, которая играет огромную роль в части обеспечения безопасности реакторной установки, позволяет убедиться, что нет протечек из первого контура во второй. Проект по модернизации оборудования контроля состояния сварных швов трубопроводов. Также мы обсуждаем возможность финансирования модернизации мультифункционального тренажера для первого и второго блоков», - отметил руководитель секретариата Шведского агентства по надзору за радиационной безопасностью Бенгт Таге Эрикссон.

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