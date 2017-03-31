ВЦИОМ: четверть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли

31 Марта 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — Четверть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Такие данные поражают даже гендиректора фонда ВЦИОМ Валерия Фёдорова, сообщают «Известия».

По данным проведенного ВЦИОМом опроса, каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

На протяжении длительного времени российские социологи регулярно задают жителям нашей страны этот вопрос. При этом, по данным исследователей, стабильно высока доля тех, кто утверждает о вращении Солнца вокруг Земли.

«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Этот социальный факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили, меня поразил и продолжает поражать до сих пор», - признался Фёдоров.