Новые модели пожарных машин для работы в Арктике представили в Архангельске

31 Марта 2017 года, 16:19

РОССИЯ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — В этом году в тех подразделениях МЧС, которые расположены за Полярным кругом, появятся новые пожарные машины. Как сообщают «Известия», новая техника может работать даже при -60°C и справляться с паводковым льдом.

Презентация трёх видов новых автомобилей прошла 30 марта на форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске. Один из представленных образцов, по словам создателей, в десять раз надежнее, чем обычные пожарные машины, и при низких температурах машинам не грозит интенсивное охлаждение механизмов: у авто обогревается пожарная надстройка, а насос размещается в утепленном модуле. Используется и кавитационный насос, способный подогревать два литра воды в секунду до +70° С, и вода в рукаве не будет замерзать.

Еще одной новинкой форума стал пожарный многоцелевой автомобиль, оснащенный установкой пожаротушения температурно-активированной водой. Как утверждают создатели модели, техника сочетает свойства текучести и образования мелкого водяного тумана — вода нагревается при увеличенном давлении до высоких температур, в результате происходит изменение её растворяющих и удерживающих свойств. Использование такой техники позволяет обойтись без пожарных стволов с дорогими насадками. Кроме того, у нового образца расходы воды для ликвидации очага возгорания снижены как минимум в 10 раз. Машина также режет лёд, притом делает это эффективным и безопасным для человека, гидротехнических сооружений, флоры и фауны методом.

Сообщается, что третий образец, продемонстрированный на выставке – это пожарный автомобиль в арктическом исполнении. 15 подобных машин уже начали работу в разных городах России.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, сейчас в Арктике созданы и функционируют шесть комплексных спасательных центров. К 2020 году планируется построить еще четыре. Отмечается, что за последние пять лет пожарными и поисково-спасательными формированиями в Арктике проведено более шести тысяч поисково-спасательных работ и спасено более 14 тысяч человек.

Фото: МЧС России