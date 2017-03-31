Более тонны куриных крыльев привезли в Красноярский край из Мурманска

31 Марта 2017 года, 16:35

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – Сомнительную мясную продукцию из Мурманска обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. В порту Дудинки было задержано 1100 килограмм куриных крыльев без маркировки.

Как выяснилось мясная продукция была направлена из Москвы через Мурманск в рефрижераторном контейнере.

«Крылья куриные упакованы в картонные коробки, на которых отсутствует маркировка изготовителя. В связи с эти идентифицировать указанный груз с представленными товарно-сопроводительными документами не представлялось возможным», - сообщили в ведмостве.

Продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. Решение о порядке дальнейшего использования крыльев куриных будет принято после подтверждения законности их происхождения и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении.