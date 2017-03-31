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Главная » НОВОСТИ » «ЕвроХим» профинансирует реконструкцию Мамаева Кургана
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 19:02

«ЕвроХим» профинансирует реконструкцию Мамаева Кургана


РОССИЯ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – Минприроды России и ЕвроХим в мае 2017 года дадут старт масштабной реконструкции Мамаева кургана в Волгограде Кульминацией мероприятия станет высадка зеленых насаждений в рамках акции «Аллея России» в День Победы.

«Работы по созданию парковой зоны «Аллея России» фактически дадут старт масштабной реконструкции Мамаева кургана, которая должна завершиться к лету 2018 года», - подчеркнул глава Минприроды России Сергей Донской. 

Министр также отметил, что проект посвящен увековечиванию памяти о героях Сталинградской битвы и в современном контексте символизирует единство и силу народов России. Ещё одна цель акции, особенно актуальная в Год экологии – формирование экологической культуры и пропаганда бережного отношения к окружающей среде. 

С инициативой создания «Аллея России» в Волгограде в пролом году  выступило Минприроды России. Место для закладки аллеи выбрано у подножия Мамаева кургана – одного из самых известных символов мужества и самоотверженности, проявленных народами нашей страны в Великой Отечественной войне. 

Парковая зона будет располагаться с юго-восточной стороны главной высоты Кургана. На ее территории, помимо клумб с деревьями и цветами, будут сооружены велосипедные и пешеходные дорожки, установлены современные парковые светильники и садовая мебель, адаптированная для маломобильных групп населения. 

На «Аллее России» также планируется установить памятный знак, который был выбран в результате архитектурно-дизайнерского конкурса, проводимого при поддержке партнёра акции – компании «ЕвроХим». По итогам конкурса жюри определило победителей, рассмотрев 26 вариантов эскизов будущего памятного знака.

Как отметил Сергей Донской, «Аллея России» станет одним из знаковых событий в рамках Года экологии.

В открытии «Аллеи России» в Волгограде примут участие: глава Минприроды России Сергей Донской, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, генеральный директор компании «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев, ветераны, представители городских властей и общественных организаций.

Напомним, «Аллея России» – всероссийская эколого-патриотическая акция, организатором которой выступает Минприроды России. Проект реализуется на территории РФ с 2014 года В рамках акции каждый регион страны выбирает свой зеленый символ (дерево, кустарник, цветы). Парковые зоны проекта «Аллея России» уже есть в Москве, Владивостоке и Петрозаводске. Также их создание планируется и в других российских городах. 

В Ковдорском районе экологическое направление – одно из основных в проекте мастер-плана стратегического развития городской территории, который предусматривает создание парковых и рекреационных зон, обустройство клумб и мест отдыха ковдорчан и в том числе, людей с ограниченными возможностями. Сегодня проектные работы по разработке мастер-плана, которые выполняло Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений Санкт-Петербурга, завершены. Проект находится на рассмотрении в МХК «ЕвроХим». В 2016 году на мероприятия по благоустройству города в рамках мастер-плана Ковдорский ГОК направил 10,6 млн. рублей благотворительной помощи.

 

Фото: © Зырянов Владимир

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