В Заполярье ожидается гололедица

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/1 апреля/БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный сильный, метель. Температура воздуха от 0 до -5º.Гололедица.
Как сообщают синоптики, 1 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Гренландского моря. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -7-12°, в отдельных районах при прояснениях -17-22°, днем от -5 до 0°.
На востоке Баренцева моря ожидается ветер северный, северо-западный 15-17 м/с, медленное обледенение судов, на юго-западе моря ветер западный, северо-западный 17-22 м/с.
Сейчас в Мурманске -3; Ветер: ю 11-17 м/с; Давление: 745 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 6 мкр/ч.