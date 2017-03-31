«Телепузики» отметили 20-й день рождения

01 Апреля 2017 года, 10:00

МИР/1 апреля - Детское шоу «Телепуизики» отметило 20-ю годовщину выхода первого выпуска в эфир, пишет издание The Guardian.

Отмечается, что первый выпуск передачи на телеканале «Би-би-си 2» в 10 утра 31 марта 1997 года «навсегда изменил детское телевидение», а персонажи Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По стали любимцами юных телезрителей.

«Их пародировали «Симпсоны». Они были повсюду. И это было просто шоу о четырех больших малышах, моргающих в камеру. Его успех был непостижим», — подчеркивает Guardian