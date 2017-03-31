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Главная » НОВОСТИ » Школьник разработал новый способ работы трансмиссии авто
 
 
 
 
01 Апреля 2017 года, 12:01

Школьник разработал новый способ работы трансмиссии авто


МОСКВА/1 апреля/БИ-ПОРТ - В Центральном округе завершился региональный этап XI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов, который проводит компания «Сименс». Лучшим стал проект ученика 10 класса Савинова Максима из Москвы. Он разработал новый способ работы трансмиссии автомобиля, объединяющий лучшие характеристики различных типов коробок передач. Такой тип трансмиссии может оказаться наиболее полезным для тяжелой техники – грузовых машин и тракторов, в которых используют много скоростей. Среди основных достоинств разработки автора – простота использования, непрерывность передачи мощности и экономичность.

19 апреля в Москве состоится финал конкурса, где все победители региональных этапов представят свои работы экспертному совету.

Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже одиннадцатый раз. В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. География участников охватывает все федеральные округа России. Конкурс проходит при поддержке региональных органов власти и учебных заведений по всей стране.

 

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