БПК «Североморск» зашел в Анголу

01 Апреля 2017 года, 14:30

МИР/1 апреля/БИ-ПОРТ - Отряд кораблей Северного флота совершил деловой заход в столицу Республики Ангола город-порт Луанду. Об это сообщает пресс-служба СФ.

Программой пребывания российских кораблей предусмотрен ряд протокольных мероприятий с представителями Посольства Российской Федерации в Республике Ангола, а также встречи командования российского отряда кораблей с руководством военно-морских сил Республики Ангола и порта Луанда.

Планируется, что большой противолодочный корабль «Североморск» в порту Луанда посетят представители командования военно-морских сил Анголы, курсанты военной академии, а также жители города и сотрудники российского посольства.

Во время пребывания в Анголе российские моряки осмотрят достопримечательности столицы республики – города Луанда, а также проведут товарищеский матч по мини-футболу со своими ангольскими коллегами.

Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Анголу продлится до понедельника. Он стал шестым посещением стран Африканского континента в период дальнего похода. Ранее российские моряки побывали на Сейшельских островах, в Танзании, Мозамбике, ЮАР и Намибии.

Поход большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск» и судов обеспечения продолжается с 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК обеспечивал боевую устойчивость корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» по маршруту перехода в Средиземное море и в ходе проведения боевой операции у берегов Сирии.

Задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняли с середины января. С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана. С 21 марта российские моряки продолжают выполнять задачи уже в акватории Атлантического океана.