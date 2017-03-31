Кировские вымогатели пристегнули жертву наручниками

01 Апреля 2017 года, 15:30

КИРОВСК/1 апреля/БИ-ПОРТ - 22-летний и 19-ти летний жители Кировска пойдут под суд за вымогательство. Следственным отделом по городу Апатиты СУ СК РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дело, сообщили в ведомстве.

Приятели обвиняются в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 163 ч. 2 п. «а,в», 127 ч. 2 п. «а» УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

14 января жители Кировска приковали 23-летнего потерпевшего в одной из квартир города. Приятели вымогали 30 000 рублей и 2 мобильных телефона. «Пытки» продолжались 10 дней. В итоге молодому мужчине удалось высвободить руку, сбежать и обратиться в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы каждому.