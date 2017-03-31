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Главная » НОВОСТИ » Пропавших школьников из Кировска обнаружил охранник гипермаркета
 
 
 
 
01 Апреля 2017 года, 14:44

Пропавших школьников из Кировска обнаружил охранник гипермаркета


КИРОВСК/1 апреля/БИ-ПОРТ –  Пропавших в Кировске детей нашли в одном из гипермаркетов в Апатитах.

Артема Снежурова и Александра Павлова и третьего подростка, который также числился в розыске, обнаружил охранник, который и обратился  в полицию. Как «Би-порту» сообщили в УМВД, поступало большое количество звонков от людей, которые видели ребят, поэтому была возможность достаточно легко отследить их путь.

«Эти дети не в первый раз сбегают из дома. Они склонны к бродяжничеству. Сейчас с родителями подростков проведены беседы, составлены протоколы», - рассказала ИА начальник пресс-службы ведомства Марина Шихова.

Отметим также, что по сообщению местных СМИ, подростки могли находиться в состоянии опьянения. 

 

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