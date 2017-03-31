Пропавших школьников из Кировска обнаружил охранник гипермаркета

01 Апреля 2017 года, 14:44

КИРОВСК/1 апреля/БИ-ПОРТ – Пропавших в Кировске детей нашли в одном из гипермаркетов в Апатитах.

Артема Снежурова и Александра Павлова и третьего подростка, который также числился в розыске, обнаружил охранник, который и обратился в полицию. Как «Би-порту» сообщили в УМВД, поступало большое количество звонков от людей, которые видели ребят, поэтому была возможность достаточно легко отследить их путь.

«Эти дети не в первый раз сбегают из дома. Они склонны к бродяжничеству. Сейчас с родителями подростков проведены беседы, составлены протоколы», - рассказала ИА начальник пресс-службы ведомства Марина Шихова.

Отметим также, что по сообщению местных СМИ, подростки могли находиться в состоянии опьянения.