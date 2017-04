Календарь праздничных и памятных дат на апрель 2017 года

01 Апреля 2017 года, 18:00

1 – Международный день птиц (International Bird Day).

Первоначально возник в США в 1894г. и проводился в форме детских праздников. 19.03.1902г. была подписана «Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», которая вступила в силу 12.12.1905г. и действует до сих пор.

В 1918г. Советская Россия подписала «Международный договор о перелётных птицах», который также действует по настоящее время. 18.10.1950г. в Париже была подписана «Международная конвенция об охране птиц», которая пришла на смену документу 1902г. Впервые в СССР «Международный день птиц» отмечался 01.04.1926г., затем он проводился преимущественно пионерскими организациями и секциями юных натуралистов. В современной России возрожден в 1994 году энтузиастами-орнитологами из Союза охраны птиц России.

Праздник сохраняет международные традиции, хотя, помимо России, практически нигде не отмечается.

1 – День смеха, или День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day), неофициальный. По одной из версий, возникновение праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. По другой версии, День смеха связан с переходом на Григорианский календарь. В средние века в большинстве стран Европы Новый год отмечали 25 марта. В некоторых районах Франции празднование длилось неделю, вплоть до 1 апреля. В 1564г. был принят Руссильонский эдикт, согласно которому Новый год во Франции переносился на 1 января. А тех, кто по старинке отмечал Новый год 1 апреля, высмеивали как дураков.

1 – День математика, неофициальный.

Точные сведения об инициаторах проведения Дня отсутствуют, идея зародилась в студенческих кругах.

Праздник отмечают, проявляя уважение к интеллектуальному труду и достижениям выдающихся ученых, студенты, преподаватели, аспиранты профильных ВУЗов, научные руководители, работники исследовательских институтов.

2 – День геолога.

Профессиональный праздник геологов, гидрогеологов, геофизиков, геохимиков.

Впервые установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.03.1966г. Инициаторами установления праздника выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А.Л.Яншиным в связи с открытием в 1966г. первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Традиционно отмечается в первое воскресенье апреля, так как окончание зимы знаменует начало подготовки летних полевых работ и экспедиций.

2 – День единения народов Белоруссии и России.

Отмечается в годовщину подписания президентами РФ и Белоруссии – Б.Н.Ельциным и А.Г.Лукашенко – Договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии» (02.04.1996г.).

02.04.1997г. был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России». 23.05.1997г. был принят Устав Союза Беларуси и России. 25.12.1998г. президенты России и Белоруссии подписали Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси», а 08.12.1999г. – Договор о создании Союзного государства.

В этих документах главы государств заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза.

2 – Международный день детской книги (International Children's Book Day).

Отмечается с 1967г. по инициативе и решению Международного совета по детской книге в день рождения Ганса Христиана Андерсена (1805-1875), датского писателя-сказочника.

2 – День рождения мурманского ОМОНа – отряда милиции особого назначения Управления Росгвардии по Мурманской области (ранее – УМВД России по Мурманской области).

Создан на базе роты специального назначения патрульно-постовой службы 02.04.1993г. приказом начальника УВД Мурманской области № 244 от 31.03.1993г. в соответствии с приказом МВД РФ № 112 от 18.03.1993г. «О создании отрядов милиции особого назначения в системе МВД России».

Приказом начальника УВД Мурманской области от 15.11.1993г. командиром ОМОН УВД по Мурманской области назначен майор милиции Сергей Альбертович Штольц, который руководил подразделением до октября 2000г.

2 – Международный День белых орхидей.

Праздник самых долгожданных детей – появившихся на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий – оплодотворения «in vitro» (в пробирке). Праздник учрежден по инициативе врачей – репродуктологов из Днепропетровска в 2010г. и отмечается в первое воскресенье апреля, когда оживающая природа готовится к самому большому чуду в мире – размножению.

2 – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day).

Установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 21.01.2008г., чтобы подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим этим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.

3 – День рождения мобильного телефона, неофициальный.

В 1973г. появилась первая работоспособная модель мобильного телефонного аппарата – Motorola Dyna TAC. Телефон не имел экрана. На передней панели располагались 12 кнопок: 10 с цифрами и 2 для начала и окончания звонка. 03.04.1973г. его изобретатель – Мартин Купер, штатный работник компании «Motorola», совершил первый звонок по мобильной связи в конкурирующую фирму.

3 – Всемирный день вечеринок (World Party Day или просто P-Day).

Отмечается с 1996г. во многих странах как синхронизированное глобальное массовое празднование, посвященное улучшению мира и активному созданию желаемой реальности. Идея праздника впервые была озвучена в романе «Полет» американской писательницы Ванны Бонта.

Девиз праздника: «Вечеринка – это противоположность войны». Имеется в виду, что для создания лучшей реальности нужно предпринимать положительные действия и прославлять жизнь, вместо того чтобы пассивно продвигать идею мира во всем мире. Задача праздника – сделать мир лучшим местом.

4 – День веб-мастера, неофициальный.

Веб-мастер, или «управляющий» сайтом, – это человек, занимающийся разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в интернете.

Впервые термин «веб-мастер» ввел в обращение «праотец» Интернета Тим Бернерс-Ли в 1992г.

В начале 1990-х годов, когда «общедоступный» Интернет еще только начинал развиваться, функционал первых веб-мастеров был очень разнообразным: он включал в себя обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера, сотрудника технической поддержки сайта. С развитием Интернета и появлением более крупных сайтов технологии их разработки усовершенствовались, что привело к выделению специализаций веб-мастеров в разные профессии.

Дата праздника выбрана неслучайно: цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.

4 – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action).

Провозглашен 08.12.2005г. Генеральной ассамблеей ООН.

6 – День работника следственных органов МВД РФ.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.04.1963г. право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка (позднее – МВД СССР).

В своем развитии органы предварительного расследования претерпели ряд серьезных преобразований. Сегодня следственный аппарат МВД – крупнейшая структура органов предварительного следствия, расследующая 93% преступлений. Следственный департамент МВД РФ является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ.

6 – Международный день спорта на благо мира и развития.

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 23.08.2013г.

6 – Всемирный день настольного тенниса (Word Table Tennis Day).

Впервые отмечался в 2015г. по инициативе Международной Федерации настольного тенниса (ITTF) с целью популяризации данного вида спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Настольный теннис («пинг-понг») является олимпийским видом спорта с 1988г.

Проведение праздника приурочено к Международному дню спорта на благо развития мира.

7 – Всемирный день здоровья (World Health Day).

Отмечается с 1950г. в день создания Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ (07.04.1948г. вступил в силу Устав ВОЗ).

7 – День памяти погибших подводников.

Отмечается в соответствии с приказом Главкома ВМФ СССР адмирала флота Ф.Н. Громова от 19.12.1995г. в годовщину гибели в Норвежском море атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» (1989).

7 – День образования государственных органов рыбоохраны России.

07.04.1934г. приказом Народного комиссариата снабжения СССР № 967 в целях охраны рыбных запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов образовано Главное управление регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации (Главрыбвод).

Ныне система государственных органов рыбоохраны России включает в себя Центральное управление рыбохозяйственной экспертизы и нормативов по охране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации, Центральную лабораторию по воспроизводству рыбных запасов и сеть федеральных государственных бассейновых учреждений по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов и регулирований рыболовства. Мурманская область входит в зону ответственности Баренцево-Беломорского территориального управления (ББТУ) Росрыболовства, которое дислоцируется в Мурманске.

7 – День рождения Рунета (RuNet).

07.04.1994г. международной организацией «Inter NIK» для России был зарегистрирован и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня национальный домен – «.RU». До этого все отечественные ресурсы Сети, начиная с 1991г., размещались в международных доменах и в зоне .SU.

7 – День косметолога, неофициальный.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 07.07.2009г. № 415н в РФ зарегистрирована специальность «Косметология» и установлены квалификационные требования для работников направления.

7 – Международный день памяти о геноциде в Руанде (International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda).

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 23.12.2003г. в связи с десятилетием с начала геноцида в Руанде. Геноцид в Руанде продолжался около 100 дней, было убито свыше 800 тысяч человек.

7 – Православный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы.

8 – День российской анимации.

08.04 (26.03) 1912г. состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину – работу биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.

8 – День сотрудников военных комиссариатов, профессиональный праздник в Вооруженных Силах РФ.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина от 31.05.2006г.

В этот день в 1918г. декретом Совнаркома были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам – военкоматы.

8 – Международный День действий против генетически модифицированных продуктов и организмов.

Проводится с 2000г. во многих странах мира, в том числе в России.

8 – Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day).

Учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе в Лондоне 08.04.1971г. представителями из 30 стран. Там же были приняты национальные символы – флаг и гимн, что позволило цыганам мира признать себя единой свободной нацией.

8 – Лазарева суббота, православный праздник (дата для 2017г.).

9 – День Войск противовоздушной обороны, памятный день в Вооруженных Силах РФ. Первоначально как День войск ПВО установлен был Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.02.1975г. за заслуги войск ПВО в годы Великой Отечественной войны, а также за выполнение особо важных задач в мирное время, и отмечался ежегодно 11 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980г. День войск ПВО перенесен на второе воскресенье апреля, позже эта дата утверждена Указом Президента РФ В.В.Путина от 31.05.2006г. «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

В апреле 1932г. Совнарком СССР принял постановление «О состоянии и развитии противовоздушной и противохимической обороны СССР», определившее основы организации противовоздушной обороны страны.

Войска ПВО ранее были самостоятельным видом Вооружённых сил РФ. В 1998г. объединены с Военно-воздушными силами (ВВС) в новом виде Вооружённых Сил – Военно-воздушных силах. В 2009-2011гг. все соединения ПВО ВВС РФ (4 корпуса и 7 дивизий ПВО) переформированы в 11 бригад и частично (4 бригады) вошли в состав нового рода войск Вооружённых Сил – войска Воздушно-космической обороны. В 2015г. Военно-воздушные силы объединены с войсками Воздушно-космической обороны в новом виде Вооружённых Сил — Воздушно-космические силы (ВКС), в составе которых организационно выделен новый род войск – Войска противовоздушной и противоракетной обороны (Войска ПВО-ПРО).

9 – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) – христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи (дата для 2017г.).

10 – Международный день движения Сопротивления.

Посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.

10 – День брата и сестры.

Впервые проведен в Индии, где ему придан национальный статус. Отмечается во многих странах мира, растет его популярность и в России.

10 – День рождения спички.

В 1831г. во Франции молодой студент Шарль Сориа придумал фосфорные спички. Лучинки свободно вспыхивали при трении. 10.04.1833г. он заменил в общей смеси для спичечных головок белый фосфор на желтый.

Международный день спички отмечается 2 марта.

10 – Великий Понедельник, православный праздник, начало Страстной недели Великого поста (дата для 2017г.).

11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation).

В марте 1945г. узники концлагеря Бухенвальд подняли вооруженное интернациональное восстание против гитлеровцев, захватили лагерь и удерживали его до 11 апреля – дня прихода союзных войск.

11 – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Своим названием болезнь обязана французскому неврологу Жану Шарко – он предложил назвать ее в честь британского врача и автора "Эссе о дрожательном параличе" Джеймса Паркинсона (родился 11.04.1755).

Болезнь Паркинсона – хроническое заболевание, в результате которого разрушаются и погибают нейроны головного мозга. До сих пор от этой болезни не найдено по-настоящему эффективного лекарства.

12 – День космонавтики – памятная дата России.

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 09.04.1962г. в ознаменование первого в мире полета человека в космос.

12 апреля 1961 года гражданин СССР майор Ю.А.Гагарин стартовал с космодрома «Байконур» на космическом корабле «Восток» и впервые в мире совершил орбитальный облет Земли в околоземном космическом пространстве за 108 минут.

Праздник установлен по предложению второго лётчика-космонавта СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением 26.03.1962г.

12 – Всемирный день авиации и космонавтики (Space Probe Day).

Провозглашен 61-й Генеральной конференцией Международной авиационной федерации (1968) и решением Совета Международной авиационной федерации (30.04.1969г.) по представлению Федерации авиационного спорта СССР.

07.04.2011г. на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств.

13 – День мецената и благотворителя в России – День «спасибо».

Проводится с 2005г. по инициативе музея «Эрмитаж», правительства Санкт-Петербурга и редакции альманаха «Русский меценат».

13.04.70г. до н.э. родился Гай Цильний Меценат – известный римский аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов.

13 – Международный день ТОП-менеджера.

Учрежден оргкомитетом XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления».

Праздник подчеркивает роль ТОП-менеджеров в создании успешных компаний и прогрессе общества, проводится с 2009г. во второй четверг апреля.

Выбранную дату ассоциируют с пробуждением природы, обновлением, новыми устремлениями и целями.

13 – День рождения троллейбуса в России.

История создания троллейбуса началась в 1880г., идея принадлежит братьям Сименс. В 1882г. в Германии они представили первый безрельсовый механический пассажирский транспорт.

В России троллейбус появился благодаря партнерской инициативе конструктора, изобретателя и предпринимателя П.А. Фрезе и инженера В.И. Шуберского. Первыми транспорт увидели жители северной столицы России 13.04.1902г.

Слово «троллейбус» с английского языка дословно переводится как «трамвайный автобус».

13 – Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day).

Отмечается ежегодно 13 апреля, хотя событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12.04.1954г. Билл Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро распространилось по миру.

13 апреля – Великий (Чистый) четверг, Тайная вечеря – православный праздник.

14 апреля – Страстная пятница, православный праздник.

15 – День специалиста по радиоэлектронной борьбе.

Впервые установлен приказом министра обороны РФ маршала РФ И.Д. Сергеева от 03.05.1999г. по дате первого успешного применения радиопомех русским флотом во время русско-японской войны 1904-1905гг.

В соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ» № 549 от 31.05.2006г. отмечается как профессиональный праздник в ВС РФ.

15 – Всемирный день цирка.

Проводится по инициативе Всемирной цирковой федерации в третью субботу месяца, учрежден Европейской цирковой ассоциацией под покровительством принцессы Монако Стефании в 2008г.

15 – День экологических знаний.

Отмечается с 1992г., когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро обсуждались проблемы окружающей среды, и было подчеркнуто огромное значение экологического образования в реализации стратегии выживания для устойчивого развития человечества. В России праздник отмечается с 1996г. по инициативе общественных природоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды.

15 – Начинается Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция.

Проводится в России с 1997г.

Формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально значимые благотворительные мероприятия. В ходе Недели проводятся субботники по уборке территорий и озеленению, благоустройству городских парков, скверов, памятников братских могил; сбор средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, интернатов, приютов; оказание адресной помощи пожилым и одиноким людям; сдача донорской крови; благотворительные концерты и спектакли, экологические акции, мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни; образовательные проекты для детей и взрослых и другие добрые дела.

15 – Международный день культуры.

15.04.1935г. в Вашингтоне подписан договор "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", известный как Пакт Рериха.

Установлен в 1998г. по инициативе Международной лиги защиты культуры, учрежденной в 1996г. Международным центром Рерихов.

В некоторых городах России проводится с 1995г.

15 – День музыкального магазина (День магазинов грамзаписи; Record Store Day), международный праздник.

Учреждён в 2007г. владельцами небольших независимых магазинов грамзаписи США для привлечения внимания и поддержки малого бизнеса, не выдерживающего конкуренции в условиях интернет-пиратства и нарастающих объёмов продаж цифрового контента. Впервые проведено группой Metallica в магазине Rasputin Music в Маунтин-Вью 19.04.2008г. Проводится в третью субботу месяца.

16 – Пасха – Воскресение Христово, древнейший и самый важный христианский праздник (дата для 2017г.).

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа апреля или мая, но время его празднования всегда приходится на воскресный день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (Вербное Воскресение, Пасха, Вознесение и Троица) тоже меняют свою дату и называются переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники (Рождество Христово, Крещение, Сретенье и др.) имеют постоянную дату и называются непереходящими или неподвижными.

17 – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Отмечается с 2011г. в соответствии с приказом главы МВД РФ Р.Нургалиева.

17.04.1991г. была создана общественная организация ветеранов ОВД и ВВ.

17 – Международный день кофе.

Установлен в Италии, и называется День эспрессо.

Единого Всемирного дня кофе пока не существует: популярными стали Международные дни кофе 17 апреля и 29 сентября. Точное происхождение обеих дат празднования достоверно неизвестно.

В России кофе долгое время считался лекарством от мигрени и ряда других заболеваний. Первое кофейное заведение на Руси открылось в 1703г.

17 - Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day).

Проводится с 1989г. по инициативе Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в поддержку больных этим неизлечимым генетическим заболеванием в день рождения создателя Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля (1926).

В России отмечается с 1996г.

18 – Международный день памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites).

Отмечается с 18.04.1984г., установлен в 1983г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.

18 – День воинской славы России: победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 05.04.1242г.).

Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995г. «О днях воинской славы и памятных датах России».

Традиционно широко отмечается в Псковской области.

Фактически битва состоялась 5 апреля, а в переводе на новое летоисчисление – 12 апреля 1242г.

18 – Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day).

18.04.1925г. в Париже был создан Международный союз радиолюбителей.

19 – День российской полиграфии.

Отмечается по инициативе работников отрасли с 2013г.

Дата празднования приурочена к началу работы над первой печатной книгой на Руси – «Апостола». Над ее созданием два книгопечатника трудились с 19.04.1563г. по 01.03.1564г.

19 – День подснежника (The Day of Snowdrop).

Учрежден в 1984г. в Англии.

19 – День работника ломоперерабатывающей отрасли, ведомственный.

Учрежден предприятиями, утилизирующими металлические отходы.

19.04.1922г. вышло постановление Совета Труда и Обороны СССР, утвердившее соглашение пяти ведомств – НКВТ, ВСНХ, Реввоенсовета, НКПС и НКЗ – о создании объединения «Металлоторг».

20 – Национальный день донора в России.

20.04.1832г. молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

20 – День китайского языка.

Учрежден Организацией Объединенных Наций среди прочих официальных языков ООН в 2010г.

День китайского языка установлен в память о Цан Цзе – основателе китайской письменности. По легенде, он разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма.

21 – День местного самоуправления.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина от 10.06.2012г. «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

21.04.1785г. императрицей Екатериной II издана Жалованная грамота городам – «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» – законодательный акт, положивший начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Конституция РФ, принятая в 1993г., закрепила самостоятельность местного самоуправления.

21 – День Главбуха (День главного бухгалтера).

Учрежден редакцией специализированного журнала «Главбух».

Дата праздника выбрана по двум причинам. Во-первых, конец апреля – время, когда бухгалтер может немного расслабиться перед длинными майскими выходными, а во-вторых, 21 апреля 1994 года вышел в свет первый номер журнала «Главбух».

22 – Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day).

Праздник первоначально основан в 1970г. сенатором США от штата Висконсии Г.Нельсоном. Официально установлен по инициативе Боливии 63-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 22.04.2009г., отмечается с 2010г. во многих странах. В России – с 1992г.

23 – Всемирный день книг и авторского права (World Book and Copyright Day). Учрежден в 1995г. в Париже Генеральной конференцией ЮНЕСКО в память о родившихся или умерших в этот день М.Сервантеса, У.Шекспира, М. Дрюона, В.Набокова и других знаменитых писателях.

23 – День английского языка.

Установлен Организацией Объединенных Наций среди других официальных языков ООН в 2010г.

Датой празднования английского языка стал день рождения Уильяма Шекспира (1564) – великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира.

24 – Международный день солидарности молодежи (International Youth Solidarity Day). Установлен в 1957г. решением Всемирной Федерации демократической молодежи.

У молодежи планеты есть еще несколько праздников – Международный день молодежи (12 августа), Всемирный день молодежи (10 ноября), российская молодежь празднует День молодежи России 27 июня.

24 – Всемирный день защиты лабораторных животных.

Учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979г. и поддержан ООН.

25 – Международный день ДНК.

25.04.1953г. в журнале Nature Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК. Ровно 50 лет спустя, 25.04.2003г., было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над проектом завершена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения.

25 – Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day).

Учрежден на 60-й сессии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в мае 2007г.

25 – Радоница – православная Пасха для усопших. Во вторник второй недели после Пасхи Православная церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи (дата для 2017 года).

26 – День участников ликвидации последствий радиоактивных аварий – памятный день России.

Установлен Государственной Думой РФ 23.03.2012г. в честь ликвидаторов последствий аварий на Чернобыльской АЭС, НПО "Маяк", Семипалатинском полигоне и на Новой Земле. 04.04.2012 года Президент РФ Д.А.Медведев утвердил изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Ранее 26 апреля отмечался День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, установленный постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.1993г. по дате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

26.04.1986г. произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза.

В сентябре 2003г. советом глав государств СНГ по инициативе Президента Украины Леонида Кучмы 26 апреля объявлен Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

26 – Всемирный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day).

Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) по инициативе Китая в октябре 1999г. по дате основания WIPO.

26 – День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day), до 2000г. – Международный день секретаря (Secretary's Day). Профессиональный праздник всех, от кого зависит работа офиса – секретарей, помощников директора, офис-менеджеров, референтов, спич-райтеров, стенографистов, специалистов, ведущих делопроизводство, ассистирующих президентам и руководителям фирм и предприятий.

Отмечается с 1952г. под эгидой Международной ассоциации административных работников в среду последней полной недели месяца.

В России празднуется в третью пятницу сентября.

27 – День российского парламентаризма.

Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона № 95-ФЗ от 27.06.2012г. «О днях воинской славы и памятных датах России».

27.04.1906г. начала работу Государственная дума Российской Империи – первый в истории страны демократический институт. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет.

27 – День нотариата в России, неофициальный профессиональный праздник.

Установлен 13.04.2007г. высшим органом Федеральной нотариальной палаты и Собранием представителей нотариальных палат субъектов РФ.

27.04.1866г. император Александр II подписал «Положение о нотариальной части», которым учреждалась должность нотариуса, а нотариат стал самостоятельным общественным институтом с единой структурой нотариальных палат.

28 – Всемирный день охраны труда (World Day for Safety and Health at Work).

Объявлен Международной организацией труда (МОТ), отмечается с 2003г.

С 1989г. в США и Канаде профсоюзами проводился «День памяти погибших работников» в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте.

28 – День борьбы за права человека от химической опасности или День химической безопасности.

Впервые отмечался 28.04.1997г. по инициативе российской общественной экологической организации Союз «За химическую безопасность» в память о трагических событиях в Новочебоксарске (Чувашия).

28.04.1974г., при выпуске новой партии оружия произошел пожар – на заводе химического оружия загорелся недостроенный цех готовой продукции. Сгорело много авиационных бомб, начиненных опасным и токсичным V-газом, и в окружающую среду попало несколько тонн отравляющих веществ. По оценкам специалистов, последствия аварии сравнимы с последствиями Чернобыльской катастрофы.

29 – Международный день танца (International Dance Day).

Отмечается с 1982г. по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера (1727-1810).

29 – Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day).

Исторической родиной ветеринарии считается Франция. В XVIII веке в Лионе открылась первая школа для врачей, которые лечат животных. Ее основал Людовик XV, чтобы остановить эпидемии, уничтожавшие большое количество домашнего скота.

Празднуется в последнюю субботу месяца.

В России 31 августа отмечается также Православный день ветеринара.

29 – День памяти жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare).

Учрежден в 2005г. на X конференции государств – участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении по дате вступления Конвенции в силу в 1997г.

30 – Международный день джаза.

Провозглашен в 2011г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО в знак признания особой роли джаза как универсального языка свободы и творчества.

30 – День пожарной охраны.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина от 30.04.1999г. «Об установлении Дня пожарной охраны».

В этот день в 1649г. царь Алексей Михайлович утвердил «Наказ о градском благочинии», ставший первым правовым актом, содержащим основные принципы создания на Руси профессиональной пожарной охраны.

Ранее отмечался 17 апреля по дате принятия декрета Совнаркома «Об организации государственных мер борьбы с огнем» от 17.04.1918г.

30 – Всемирный день породненных городов.

Установлен решением Всемирной федерации породненных городов в 1962г., отмечается с 1963г. в последнее воскресенье месяца.





Подготовил Михаил Демин.

Информационный сайт «Кольский край» (ИСККРА).