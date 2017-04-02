СМИ: Евгений Евтушенко попросил похоронить его рядом с могилой Пастернака

02 Апреля 2017 года, 07:01

МИР/2 апреля – В США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Поэт просил похоронить его в поселке Переделкино рядом с могилой поэта Бориса Пастернака, заявил генеральный продюсер фестиваля, запланированного к юбилею Евтушенко, Сергей Винников, передает ТАСС.

«Я прошу передать мою просьбу о решении вопроса о моем захоронении в России в Переделкино недалеко от могилы Пастернака», — передал Винников слова поэта, с которым он ранее общался по телефону.

Близкий друг поэта Евгения Евтушенко почетный консул Белоруссии в Америке, руководитель фонда «Духовная дипломатия» Михаил Моргулис рассказал о его последнем послании.

«Мы часто разговаривали с Женей последние дни, и вчера, за день до своего ухода, он мне сказал: «Я умираю, Миша, я это знаю». Тогда я спросил его, хочет ли он что-то передать людям, оставить какое-то особое послание. Он задумался, а потом довольно эмоционально сказал: «Я бы очень хотел, чтобы между Россией и Америкой был мир, восстановилась дружба, и чтобы каждый человек в этих странах был бы счастлив. А все остальное людям я сказал в своих стихах», — сказал он.