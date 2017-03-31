Определены победители лыжного марафона в свободном стиле

02 Апреля 2017 года, 12:38

МУРМАНСК/ 1 апреля/ БИ-ПОРТ – Участниками мурманского лыжного марафона стали 1123 человека из 21 региона России и ряда других стран, включая Австрию, Германию, Францию и Белоруссию. В этом году соревнование проходит два дня: накануне лыжники бежали 50 и 25 километров в свободном стиле. Победителем среди мужчин стал Рауль Шакирзянов из Перми. Он преодолел расстояние за 2 часа 18 минут 29,7 секунды. Разрыв оказался минимальным, и второе место занял Михаил Куклин из Белоруссии – 2:18.29,7. На третьем месте пьедестала почета также гражданин республики – Юрий Астапенко с результатом в 2 часа 18 минут 31,8 секунды. «Тяжело бежать против ветра и дистанция равнинная. Все решалось на финише. Мне удалось сэкономить силы, сработали спринтерские качества. Темп задавал Сергей Долидович, – рассказал журналистам Рауль Шакирзянов. – Изначально хотелось быть в тройке, очень рад, что выполнил задачу на максимум. Ближайшая цель – чемпионат России в Мончегорске». Многократный победитель марафонов Полярной олимпиады Сергей Долидович, про которого сказал победитель, финишировал четвертым – 2:18.32,7.

В женском забеге обладателем «золота» стала Полина Сероносова из Белоруссии – 2:36.24,6. «С 13 лет участвовала в детском Празднике Севера. Мурманск очень нравится, тем более конец сезона и настроение приподнято. Хорошая подготовка трасс, много снега и сейчас достаточно повезло с погодой, за исключением последнего круга, когда пошел снег», – поделилась впечатлением победительница. «Серебро» у участницы Мурманской области. Анна Неустроева из Ковдора не смогла догнать соперницу, показав второй результат – 2:40.08,4. Еще одна спортсменка из братской республики Инна Луконина с показателем в 2 часа 41 минуту и 2,7 секунды завоевала «бронзу». «Полина была очень быстра, я понимала, что ее не догнать. Я ехала своим темпом», – рассказала Анна Неустроева.

По итогам Праздника Севера абсолютным чемпионом среди мужчин признан Алексей Тимашов из Москвы. Все призеры получили денежное вознаграждение. Почетными гостями, принимавшими участие в церемониях, стали победители и призеры зимних Олимпийских игр: Анна Богалий, Алексей Петухов, Николай Зимятов и Александр Завьялов.

Сегодня в Долине Уюта стартовал забег в классическом стиле. По словам председателя Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светланы Наумовой, изначально был подан заказ всего на 300 номеров для спортсменов второго дня, и оказалось, что желающих намного больше, поэтому на следующий год количество участников классического хода будет увеличено.

Напомним, в столицу Заполярья уже прибыла паралимпийская сборная России по биатлону и лыжным гонкам. Когда марафон завершиться, состоится церемония закрытия международного Праздника Севера.





Фоторепортаж - Максим Жаравин