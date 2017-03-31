«Брест» и «Юнга» отрабатывают взаимодействие при поиске подводных лодок в Баренцевом море

02 Апреля 2017 года, 17:24

МИР/2 апреля/БИ-ПОРТ - Экипажи малых противолодочных кораблей «Брест» и «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступили к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море в составе корабельной группы. В тесном взаимодействии с противолодочной авиацией и подводными лодками они занимаются отработкой противолодочных задач. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

На первом этапе учения корабельной поисково-ударной группы экипажи МПК осуществляют поиск атомной подводной лодки условного противника с помощью противолодочных самолётов Ил-38. Затем – определяют её местоположение и обеспечивают условное применение по ней оружия.

В ходе учебных мероприятий основное внимание уделяется отработке морской выучки экипажей кораблей, умению их действовать в сложной быстроменяющейся обстановке при поступлении внезапных вводных. Практическое применение артиллерийского и минно-торпедного вооружения не предусмотрено.

В зимнем периоде обучения экипажи малых противолодочных кораблей «Брест» и «Юнга» успешно сдали курсовые задачи в базе и в море.

Маневры кораблей проходят в полигонах боевой подготовки Северного флота, закрытых для гражданского судоходства. Они продлятся в течение нескольких дней. После выполнения задач в море МПК «Брест» и «Юнга» вернутся в пункт постоянного базирования – Полярный.