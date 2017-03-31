В Карелии предъявили обвинение организатору детского лагеря

02 Апреля 2017 года, 18:26

РОССИЯ/2 апреля - Следственный комитет России по Карелии завершает расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Золото Белого моря» Дениса Орлова. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый организовал туристическую программу «Сокровища Белого моря». В программе участвовали 50 детей, проживавших в палаточных отрядах. При проверке детского лагеря были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, что привело к госпитализации троих детей. Помывка детей на острове происходила в бане, эксплуатация которой осуществлялась с нарушениями правил пожарной безопасности. Медицинскую помощь детям должен был оказывать врач, который не имел лицензии, а некоторые медикаменты, изъятые из аптечки лагеря, были просроченными. В лагере не были оборудованы места для приготовления и хранения пищевых продуктов.

В настоящее время обвиняемому предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Деятельность лагерей подверглась ревизии после трагедии на Сямозере, в результате которой погибло 14 детей. После трагедии власти проверили более 25 тыс. детских оздоровительных учреждений.