Как как навести порядок в компании? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске

03 Апреля 2017 года, 09:00

Ваш персонал похож на героев басни Крылова «Лебедь, рак и щука»? Опускаются руки, хочется все бросить или всех уволить? Не унывайте! Современные технологии помогут вам навсегда закрыть вопрос: кто прав и кто виноват. Узнайте, как систематизировать работу сотрудников и прекратить споры.

Только здесь, потратив всего 4 часа своего времени, вы узнаете:

Как правильно ставить задачи, чтобы потом всё своевременно выполнялось в полном объёме;

Что делать, если у сотрудников «короткая» память;

Как свести к минимуму весь бумажный ворох на столе.

Как эффективно управлять коллективом из любой точки мира;

Семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» пройдет 6 апреля в ГДЦ «Меридиан» по адресу: Мурманск, ул. Воровского, д.5/23.

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Семинар будет полезен, если вы:

Собственник бизнеса,

Руководитель отдела (департамента),

IT–директор или менеджер по персоналу.

Первые лица консалтинговой компании «КОСАС», которые занимаются автоматизацией уже более 10 лет поделятся своим опытом решения проблем при наведения порядка в компании.

В семинаре необходимо принять участие, потому что:

Вам предоставится уникальный шанс совершенно бесплатно получить знания, за которые в Санкт-Петербурге и Москве люди платят по 5000 — 10 000 руб;

Вы познакомитесь с новыми инструментами, которые уже используют в самых передовых компаниях России и за рубежом;

Сразу после семинара в кратчайшие сроки вы сможете изменить ситуацию у себя в компании.

Количество мест ограничено, посмотрите программу и регистрируйтесь сейчас.

Вопросы по семинару Вы можете задать по телефону +7(8152) 655-217.