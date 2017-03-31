Как как навести порядок в компании? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске

Ваш персонал похож на героев басни Крылова «Лебедь, рак и щука»? Опускаются руки, хочется все бросить или всех уволить? Не унывайте! Современные технологии помогут вам навсегда закрыть вопрос: кто прав и кто виноват. Узнайте, как систематизировать работу сотрудников и прекратить споры.
Только здесь, потратив всего 4 часа своего времени, вы узнаете:
- Как правильно ставить задачи, чтобы потом всё своевременно выполнялось в полном объёме;
- Что делать, если у сотрудников «короткая» память;
- Как свести к минимуму весь бумажный ворох на столе.
- Как эффективно управлять коллективом из любой точки мира;
Семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» пройдет 6 апреля в ГДЦ «Меридиан» по адресу: Мурманск, ул. Воровского, д.5/23.
Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!
Семинар будет полезен, если вы:
- Собственник бизнеса,
- Руководитель отдела (департамента),
- IT–директор или менеджер по персоналу.
Первые лица консалтинговой компании «КОСАС», которые занимаются автоматизацией уже более 10 лет поделятся своим опытом решения проблем при наведения порядка в компании.
В семинаре необходимо принять участие, потому что:
- Вам предоставится уникальный шанс совершенно бесплатно получить знания, за которые в Санкт-Петербурге и Москве люди платят по 5000 — 10 000 руб;
- Вы познакомитесь с новыми инструментами, которые уже используют в самых передовых компаниях России и за рубежом;
- Сразу после семинара в кратчайшие сроки вы сможете изменить ситуацию у себя в компании.
Количество мест ограничено, посмотрите программу и регистрируйтесь сейчас.
Вопросы по семинару Вы можете задать по телефону +7(8152) 655-217.