Жительница Умбы «подставила» подругу на три тысячи рублей

03 Апреля 2017 года, 09:20

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Жительница Терского района за ложный вызов полиции заплатит штраф в три тысячи рублей. Впрочем, пояснили в УФССП по Мурманской области, изначальная сумма штрафа составляла всего одну тысячи рублей.

Как выяснилось, две подруги в Умбе совместно распивали спиртные напитки. Хозяйка квартиры «сдалась» первой и уснула. Гостье показалось, что женщина умерла, и вызвала полицию, а сама покинула квартиру.

Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, понятное дело, трупа не обнаружили и составили на хозяйку квартиры протокол об административном правонарушении за ложный вызов. На неё был наложен штраф в размере одной тысячи рублей.

В установленные сроки штраф не был уплачен, за что ей был назначен дополнительный штраф в две тысячи рублей.