РЖД начинает продажу льготных билетов для школьников на летний период

03 Апреля 2017 года, 10:06

РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — С сегодняшнего дня ОАО «РЖД» начинает продажу льготных билетом на поезда дальнего следования на лето 2017 года для детей от 10 до 17 лет.

Как сообщают в РЖД, льготы в виде 50%-ной скидки предоставляются в целях повышения транспортной мобильности населения, а также для популяризации внутреннего туризма.

Спецпредложение будет действовать в период с 1 июня до 31 августа и распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий «Скорый» и «Пассажирский», в вагонах 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава, курсирующих по территории России, за исключением скоростных и высокоскоростных поездов. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ, сообщают в РЖД.

Оформить билет со скидкой можно как в кассах вокзалов, так и на сайте компании-перевозчика. Скидка предоставляется автоматически, при оформлении билетов достаточно будет предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка

Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже второй год школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.