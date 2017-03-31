С поселком Туманный отсутствует связь

03 Апреля 2017 года, 11:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 апреля / БИ-ПОРТ – До сих пор остается закрытым проезд до поселений Туманный и Териберка. До Туманного движение осуществляется только по одной колее, в настоящий момент с поселком отсутствует мобильная связь.

«31 марта была организована колонна в Териберку, часть ушла в Туманный. Всего ушло 45 машин, 1 апреля около двух часов ночи оттуда вернулось 25. Сегодня ночью часть рыбаков доставили в Териберку», – сообщили «Би-порту» в руководстве «Мурманскавтодора».

Подобные небольшие колонны и людей, которых непогода застала в пути, дорожники доставляют до места. По информации агентства, вчера в Туманный было завезено топливо.

«Основная проблема в том, что с Туманным нет никакой связи. Видимо проблемы с электроснабжением. Там есть топливо и техника, про проезд необходимо уточнять, ведь всю ночь мело. Сейчас информации нет», – подчеркнули в «Мурманскавтодоре».

Ранее проблемы со связью возникали в Териберке, они возникали из-за кратковременных нарушений в работе оборудования.