Депутатов могут наказывать за нарушение дисциплины на заседаниях

03 Апреля 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — Госдума и Совет Федерации работают над кодексом этики для парламентариев. В готовящемся документе будут прописаны, в том числе ответственность за грубые высказывания в адрес коллег и избирателей, а также меры наказания за уход с пленарного заседания, выкрикивание реплик с места в зале заседаний и нарушение обязательств, данных в предвыборный период.

Об готовящемся кодексе «Известиям» рассказали два участника закрытого заседания комиссии группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) в Генпрокуратуре, а также подтвердили источники в обеих палатах парламента.

В Совфеде изданию рассказали, что необходимость принять единый документ, в котором будут прописаны все нормы этики и ответственность за их нарушение, назрела давно. Новые меры будут разработаны на основе типового кодекса этики и служебного поведения служащих. Кроме того, сенаторы уже подготовили есть черновой вариант «Этического кодекса члена СФ», в котором прописано, что именно считается нарушением норм поведения.

В число нарушений вошли употребление грубых и оскорбительных выражений, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, а также использование заведомо ложной информации и призывы к незаконным действиям. Кроме того, сенатор не может использовать свой статус в личных целях и должен избегать ситуаций, которые ставят под сомнение его объективность и независимость. В случае нарушения установленных норм сенатор должен будет принести публичные извинения или объясниться через СМИ. Он также может быть лишен права выступать на заседаниях.

По мнению участника закрытого заседания с GRECO Анатолия Выборного, принятие кодекса — необходимая мера.

«Если депутат не нарушает закон, но пренебрежительно и грубо относится к коллегам, избирателям, к СМИ — он не должен представлять Госдуму», - считает Выборный.

Однако некоторые парламентарии считают, что кодекс может превратиться в «карательный механизм для неугодных оппозиционных депутатов, которые выступают перед палатой на острые темы». В целом, попытки принять свод этических норм для депутатов предпринимались ещё в прошлом созыве Госдумы, однако в первоначальном варианте оказалось слишком много запретительных мер, а штрафы за нарушение этики в размере не менее 1/21 от заработной платы депутаты чересчур внушительными.

Этика парламентариев, однако, состоит не только из соблюдения дисциплины, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

«Не надо регулировать правила поведения для взрослых людей, которые являются госслужащими категории А, а не пионерами. Этика депутата состоит не в том, чтобы быть вежливым и тихо сидеть в зале заседаний, а в том, чтобы представлять интересы своих избирателей, не пользоваться своим положением в целях личного обогащения и не продвигать родственников на оплачиваемые бюджетом должности», - уверена эксперт.

Фото: lastphoto.ru