Сто лет назад Романов-на-Мурмане был переименован в Мурманск

03 Апреля 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — В этот день 100 лет назад, 3 апреля 1917 года, Романов-на-Мурмане был переименован в Мурманск.

Последний построенный в Российской Империи город сменил своё название, поскольку почти сразу после основания произошла Февральская революция. По предложению Военного и морского министра Временного правительства Александра Гучкова было принято решение о переименовании города в Мурманск.

Тогда в городе проживало примерно 15 тысяч человек, в том числе моряки и жители военного гарнизона.