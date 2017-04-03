Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» переносится на июнь

03 Апреля 2017 года, 13:36

РОССИЯ / 3 апреля/ БИ-ПОРТ - Ежегодная прямая линия президента России может состояться в июне. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента. Общение Владимира Путина с гражданами может быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня. Эксперты считают, что перенос связан не только с недавними акциями протеста, на фоне которых «невыгодно проводить прямую линию», но и с тем, что к общению Путина с народом в администрации президента хотят «сформулировать повестку» предвыборной кампании.

В прошлом году во время «прямой линии» поступило большое количество жалоб на дороги. Люди присылали огромное количество фотографий с изображением бездорожья, как за пределами городов, так и в них. Кроме того, было очень много жалоб, касающихся подрядных компаний и ветхого жилья.

Фото: Twitter