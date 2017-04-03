«Аэрофлот» облегчил путешествия мурманчанам

03 Апреля 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Аэрофлот» закончила установку и настройку оборудования и программного обеспечения для регистрации в мурманском аэропорту. Теперь пассажирам национального перевозчика стали доступны многие сервисы, которые ранее не работали в Мурманске по причине отсутствия необходимого оборудования и квалификации сотрудников.

«Мы установили и настроили систему регистрации Sabre, в которой работает «Аэрофлот» и многие другие авиаперевозчики. После окончательной «подгрузки» данных пассажирам будет доступно множество сервисов, которые ранее были невозможны в мурманском аэропорту», – сообщили «Би-порту» в представительстве национального перевозчика.

В ближайшее время будет доступна также система онлайн-регистрации, а в планах перевозчика – установить киоски для саморегистрации и печати посадочных талонов. По словам представителей, уже сейчас онлайн-регистрация доступна на рейсах из Москвы и Петербурга авиакомпании «Россия» (дочки Аэрофлота, - прим. «Би-порт»). Возможностями системы предусмотрена регистрация билетов и багажа на несколько полётных сегментов, в том числе – на международные рейсы.

«К сожалению, это не означает что на одной стойке можно будет зарегистрироваться на оба рейса, которые выполняются группой «Аэрофлот». Причина в том, что в аэропорту багаж обрабатывается вручную и с использованием устаревшей техники. Это создаёт определенные неудобства и значительно тормозит работу по обслуживанию рейсов, что особенно проявляется, когда в аэропорту скапливается более двух рейсов разных перевозчиков», – пояснили в представительстве «Аэрофлота». Подобная ситуация также возникает во время задержек рейсов – пассажиры прибывающих самолётов вынуждены ожидать багаж по 1,5 часа.

Ранее о намерении установить систему регистрации также заявляли представители администрации ОАО «Аэропорт Мурманск». Однако в настоящий момент видимых изменений в процедуре регистрации не произошло. По словам представителя «Аэрофлота», новая система позволяет тратить на обслуживание одного пассажира не более 30 секунд, в то время как сейчас на это уходит до 5 минут. «Надеемся, что процесс будет полностью отлажен в ближайшем времени и мурманчане по достоинству оценят сервис группы компаний «Аэрофлот», – подчеркнули в представительстве национального перевозчика.