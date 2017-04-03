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Главная » НОВОСТИ » Союз Китая и России ставит под угрозу превосходство США
 
 
 
 
03 Апреля 2017 года, 18:26

Союз Китая и России ставит под угрозу превосходство США


РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — Военное сотрудничество России и Китая в оборонной и военно-технической сферах активно развивает и угрожает интересам США. Такую точку зрения высказали авторы подготовленного специально для конгресса США официального доклада о состоянии российско-китайских военных связей, которое имеется в распоряжении «Известий».

В частности, в докладе под названием «Российско-китайские военные связи: движение к более высокому уровню сотрудничества», подготовленном комиссией по мониторингу американо-китайских отношений в сфере экономики и безопасности, ключевым мотивом для нового витка сближения РФ и КНР стала политика США. Составители доклада исходят из того, что американцы придерживаются стратегии сдерживания остальных крупных держав и вмешательства во внутренние дела других государств. Такая политика, а также американские санкции, вступившие в силу после присоединения Крыма к РФ, стали толчком к сближению Китая и России.

Особую тревогу у американских специалистов вызвали недавние учения «Морское взаимодействие-2016», в ходе которых ВМС Китая совместно с российскими кораблями отрабатывали «захват островов» в Южно-Китайском море. Кроме того, без внимания Штатов не осталась и возросшая частота встреч высшего военного руководства двух стран. По данным американцев, в прошлом году подобные встречи прошли не менее семи раз.

Отношения России и Китая развивались в основном в сфере военного и технического сотрудничества, однако с 2006 года в них наблюдался спад. Сейчас Москва вновь готова предложить Пекину самые современные и высокотехнологичные системы.

Российские аналитики разделяют опасение коллег из США. Вместе с тем не исключено, считают эксперты, что политика Штатов может спровоцировать дальнейшее сближение России и Китая.

«После событий на площади Тяньаньмэнь Китай находится под эмбарго США и ЕС на поставку вооружений, а продукция остальных производителей им не очень интересна. В результате Россия уверенно занимает первое место среди поставщиков военной продукции в КНР. По состоянию на прошлый год в нашем портфеле заказов на Китай приходилось $8 млрд, а по поставкам выходило 3–4 млрд», - считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Кроме того, по мнению экспертов, Москва и Пекин могут поддерживать друг друга по таким вопросам, как сирийский кризис или ситуация вокруг КНДР, идя вразрез с позицией Вашингтона, а также ставя под вопрос американское доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, вашингтонские эксперты уверены, что до создания полноценного российско-китайского военного альянса еще очень далеко: Китай и Россия продолжают геополитическое соперничество в Средней Азии. По мнению американских экспертов, Москва также настороженно относится к наращиванию китайской военной мощи вблизи малонаселенных дальневосточных регионов.

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