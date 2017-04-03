Росстат: 78% уличной канализационной сети Мурманска нуждается в замене

03 Апреля 2017 года, 14:10

РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — Российский экономист, разработчик структуры и базовых программ отечественного высшего образования в области рынка ценных бумаг, доктор экономических наук Яков Миркин раскритиковал состояние канализаций в российских городах.

О претензиях к состоянию водопроводной инфраструктуры учёный заявил на своей странице в соцсетях.

«Мы рассуждаем о великих проблемах, мы боремся за свободу бытия. А как там со святая святых – уличной канализацией? Мы с ней – или без нее?», - задается вопросом аналитик.

Миркин ссылается на данные Росстата за 2015 год, согласно которым во многих крупных российских городах доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности уличной водопроводной сети, превышает 50%. В частности, в Мурманске неудовлетворительными признаны 78% инфраструктуры.