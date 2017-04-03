Судьбу электрообогрева в Кандалакше решат в мае

03 Апреля 2017 года, 14:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — Мурманское УФАС отложило рассмотрение дела в отношении АО «Мурманэнергосбыт», которое планировалось на 30 марта. Напомним, что ведомство подозревает Мурманэнергосбыт в злоупотреблении доминирующим положением. Поводом явилось начисление и взимание платы за услугу центрального отопления с жителей квартир в Кандалакше, в которых в установленном порядке демонтированы отопительные приборы.

Как сообщили в антимонопольном органе, основанием для переноса рассмотрения дела стал запрос дополнительных документов Мурманэнергосбыта «в целях полного и всестороннего изучения обстоятельств дела». Рассмотрение дела было перенесено на 11 мая.

Напомним, что переход на электрообогрев в городе начался в 2006 году. Целью его было снижение тарифов на отопление и горячую воду, что позволило бы избежать зависимости от поставок топлива, а также роста цены на топочный мазут. Тогда в рамках «пилотной» программы на электрообогрев планировалось перевести 24 квартиры, сейчас же насчитывается 433 таких жилых помещений.

Но уже в 2007 году начались первые суды: УЖКХ Кандалакши хотело исключить из действия договора на теплоснабжение с компанией ТЭКОС квартиры, переведенные на электрообогрев. Однако суд установил, что переустройство некоторых квартир было произведено с нарушением целого ряда действующих нормативно-правовых актов. Кроме того, переход был осуществлен без надлежащих согласований и оценен как небезопасный.

При этом жители Кандалакши продолжали получать квитанции за центральное отопление, которым по факту не пользовались. Несмотря на многочисленные заседания рабочих групп, вопрос так и не был решён — в итоге, жильцы переведенных на обогрев квартир в прошлом году вышли на митинг.

Собрание жителей города не принесло никаких результатов, и в марте этого года митинг с требованиями аннулировать долги граждан и произвести перерасчёт состоялся ещё раз. Примечательно, что за день до митинга Мурманэнергосбыт объявил о приостановке выставления счетов за центральное отопление.

Позднее более 100 человек подписались под обращением в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась Кандалакше: в случае отмены платы за тепло для тех, чьи квартиры переведены на электрообогрев, оплата отопления подъезда ляжет на собственников помещений, подключенных к центральному отоплению.

Фото: hqplace.ru