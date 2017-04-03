Взрыв в питерском метро: около 10 человек погибли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Около десяти человек погибли при взрыве в метро Санкт-Петербурга. По уточнённой информации самодельные взрывные устройства взорвались на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь».
«Предварительно, 10 человек погибли, еще 20 получили ранения, преимущественно осколочного характера», - приводит данные источника Интерфакс.
На месте происшествия работают спасатели, людей извлекают из-под груды металла.
Жители города сообщают о нарушениях в работе сотовой связи.