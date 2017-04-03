Взрыв в питерском метро: все станции метро закрыты

03 Апреля 2017 года, 15:44

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге закрыты все станции метро. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. Сегодня на двух станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошли взрывы. В результате происшествия по предварительной информации погибли около 10 человек, около 20 ранены. В настоящий момент пассажиров эвакуируют со всех станций метро. Кроме того, в Санкт-Петербурге наблюдаются проблемы с сотовой связью.

В связи со взрывами на двух станция Питерского метро, приказом начальника подземки движение на всех ветках остановлено. Остановка метро привела к образованию заторов и пробок на магистралях города, об этом передают корреспондент ИА «Би-порт» с места событий.

Президенту России Владимиру Путину, который находится в настоящий момент в Санкт-Петербурге, о взрывах уже доложили.