Взрыв в питерском метро: возбуждено уголовное дело

03 Апреля 2017 года, 16:10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб