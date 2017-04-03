Взрыв в питерском метро: Марина Ковтун даст поручения по усилению мер безопасности в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - Губернатор Мурманской области Марина Ковтун даст поручения по усилению мер безопасности в регионе.
«В ближайшее время органам региональной власти и органам местного самоуправления будут даны указания по обеспечению дополнительных мер безопасности», - сообщила «Би-порту» помощник губернатора Мурманской области Анна Булатова.
По предварительным данным, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые. По данному факту возбуждено уголовное дело.